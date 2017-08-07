Прокуратура Брянской области нашла виновных в том, что семья после пожара оказалась в квартире без света и воды. Ранее потерпевшие жили в частном доме.

Ведомство выяснило, что администрация Дятьковского района по договору найма жилья предоставила погорельцам однокомнатную квартиру в Березинском сельском поселении. Это было жилье из специализированного фонда. Однако инженерное оборудование в квартире так и не установили, хотя по закону люди имели право жить с водопровобной водой и электричеством.

По факту нарушения было заведено административное дело, пишет интернет-газета «Брянские новости». Ответственного за эту проблему чиновника оштрафовали на 4 тыс. рублей. Районной администрации предстоит организовать нормальные условия людям, чей дом сгорел.