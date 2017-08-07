Система аварийного оповещения и определения местоположения шахтеров СУБР спасла жизни десяткам рабочих во время прорыва воды на руднике «Мир» в Якутии, сообщили в пресс-службе «Алросы».

«Как рассказали сами шахтеры, сигнал тревоги прозвучал на руднике еще до того, как в выработки хлынула вода, и это позволило многим спастись», — говорится в сообщении пресс-службы.

В момент происшествия на руднике «Мир» находился 151 шахтер. Впервые часы после ЧП на поверхность удалось поднять 142 горняков.

Также благодаря системе СУБР спасателям удалось установить предположительное местонахождение восьми пропавших шахтеров.

СУБР — это комплекс аварийного оповещения и селективного вызова. Нужен для оповещения об авариях рабочих, находящихся в подземных выработках и их индивидуального (селективного) вызова. По сути своей СУБР — это еще и система постоянного отслеживания людей на горных выработках, которая входит в комплекс аварийного оповещения.