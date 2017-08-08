На муниципальные выборы в Москве в 2017 году вышло почти в два раза больше кандидатов, чем в 2012-м. Самые многочисленные команды выставили «Единая Россия», КПРФ и объединение оппозиционного политика Дмитрия Гудкова. Высокий интерес к выборам связан с попытками получить возможность пройти муниципальный фильтр на очередных выборах мэра Москвы, которые состоятся в столице в 2018 году. Такие данные содержатся в докладе Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) «Муниципальные выборы в Москве – 2017: итоги выдвижения, стартовые условия, развилки и прогнозы», с которым ознакомились эксперты.

В тексте доклада отмечается, что муниципальные выборы в Москве проходят в условиях повышенной конкурентности: на места в советах районных депутатов претендует 7665 человек, которым предстоит бороться за 1502 мандата. Конкуренция составляет в среднем 5,1 человека на место, и «для муниципального уровня это весьма высокий показатель», отмечают авторы доклада. Для сравнения: в предыдущих муниципальных выборах в столице участвовали порядка 4 тыс. кандидатов. Это означает, что за пять лет уровень конкуренции вырос практически вдвое.

— Такой большой конкурс обусловлен в первую очередь важностью «приза», — пояснил «Известиям» глава ФоРГО Константин Костин. — В следующем году пройдут выборы мэра, и для многих оппозиционных групп — КПРФ, «Яблока», альянса Гудкова и группы «Открытая Россия» Михаила Ходорковского — важно получить количество голосов, которое обеспечит возможность выдвинуть кандидата на пост градоначальника. Кроме того, у местных советов достаточно полномочий (прежде всего по вопросам благоустройства), поэтому наличие своего депутатского корпуса дает возможность легально развивать и свою политическую инфраструктуру, быть рядом с избирателем в течение пяти лет.

Наибольшее число кандидатов выставили «Единая Россия» — 1477 человек (19% от общего числа претендентов), КПРФ — 1333 человек (17%) и объединение несистемной оппозиции во главе с экс-депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым — 1018 человек (13%). Часть кандидатов условной «команды Гудкова» выдвинута «Яблоком» и другими оппозиционными партиями, часть баллотируется в качестве самовыдвиженцев (например, лидер движения «Солидарность» Илья Яшин). ЛДПР выставила на выборы 964 кандидатов (12,5%), «Яблоко» — 705 (9%), «Справедливая Россия» — 530 человек (7%).

— Выборы будут фактически проходить под зонтичными брендами, партийные бренды могут добавить очков кандидатам, которые могут не обладать достаточной персональной известностью, — отметил Константин Костин.

Эти цифры трудно сравнивать с данными 2012 года, поскольку тогда члены «Единой России» баллотировались в качестве самовыдвиженцев — официально на выборах не было ни одного единоросса, а число формально беспартийных кандидатов составило 60%. КПРФ выдвинула такое же количество кандидатов в процентном соотношении к общему числу участников (без малого 17%). Обращает на себя внимание снижение активности «Справедливой России», которая пять лет назад выдвинула 13% кандидатов, а также повышение числа претендентов от ЛДПР (они в 2012 году составляли только 8% участников муниципальных выборов).

Одной из главных интриг и развилок кампании, по мнению Константина Костина, станет явка на выборах 10 сентября. Выборы в 2012 году проходили одновременно с президентскими, поэтому явка в Москве была чрезвычайно высокой — порядка 60%. В этот раз авторы доклада ФоРГО прогнозируют активность избирателей на уровне 10–15%.

Факторами победы (при отсутствии резкого роста явки) эксперты ФоРГО считают участие в кампании кандидатов, погруженных в локальную проблематику, способность политических партий к мобилизации своего электората и ведение ими длительной постоянной работы в Москве.

— Но если явка будет на уровне 20% или выше, будут включаться другие факторы и многим партиям и кандидатам придется на ходу менять стратегию, — пояснил «Известиям» Константин Костин. — Сейчас кандидаты работают в основном над районной проблематикой. При низкой явке цена мандата может составлять 1–1,5 тыс. голосов, это число избирателей, которое можно охватить непосредственным личным общением. Но если число желающих прийти на выборы начнет расти, придется подключать СМИ, наружную рекламу — это совершенно другие выборы.

В 2012 году «цена мандата» в крупных многомандатных округах в столице доходила до 3 тыс. голосов.

Что думают эксперты

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов в беседе с «Известиями» отметил, что парламентские партии рассчитывают на отмену муниципального фильтра после выборов 10 сентября (этот вопрос не раз обсуждался, в том числе и на уровне первого замглавы АП Сергея Кириенко).

— Апелляция к муниципальному фильтру — это скорее способ продвижения кампании, повышения интереса к ней, — подчеркнул Виноградов.

Глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов отметил, что низкий интерес к выборам 10 сентября в Москве связан с низкой протестной активностью, которую не раскачала даже тема реновации.

— Проблемы, которые связаны с недовольством гражданами реновацией, не артикулируются в ходе кампании,—- сказал Дмитрий Орлов «Известиям». — Есть все основания полагать, что кампания пройдет в режиме мобилизации выгодного мэрии бюджетозависимого электората.

В то же время эксперт подчеркнул, что маловероятен сценарий, при котором возможность прохождения муниципального фильтра по итогам выборов получит только ЕР.

— Как минимум один альтернативный, не контролирумый мэрией кандидат по итогам муниципальных выборов сможет быть выдвинут на пост мэра, — заявил Дмитрий Орлов.

Он отметил, однако, что «ключ к фильтру» может не получить ни один из претендентов, то есть у КПРФ, «Яблока» и коалиции Гудкова не хватит нужного числа подписей и они будут вынуждены блокироваться для выдвижения своего представителя.