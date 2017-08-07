Министерство иностранных дел РФ открывает сайт по выдаче электронных виз иностранцам для посещения Владивостока. Интернет-ресурс начнет работу 8 августа по адресу http://electronic-visa.kdmid.ru/. Об этом сообщили в пресс-службе МИДа.

Отмечается, что упрощенным визовым режимом смогут воспользоваться граждане Индии, Китая, КНДР, Брунея, Японии, Сингапура, Ирана, Катара, Марокко, Саудовской Аравии, ОАЭ, Туниса и Турции.

«С 8 августа 2017 года граждане вышеперечисленных иностранных государств смогут въезжать в РФ и выезжать из РФ по электронным визам через расположенные в Приморском крае воздушный пункт пропуска «Владивосток (Кневичи)» и морской пункт пропуска «Владивосток». Другие пункты пропуска свободного порта Владивосток будут открываться для въезда по электронным визам постепенно по мере оснащения их соответствующими программно-техническими комплексами», — рассказали в дипведомстве.

Срок действия электронных виз составляет 30 дней, а находиться на территории РФ можно будет до восьми суток с даты въезда. При этом иностранцы смогут находиться только на территории того субъекта РФ, в который был осуществлен въезд, то есть пока только в Приморском крае. В дальнейшем пункты пропуска по электронным визам планируется открыть и в других регионах страны.

Электронная виза выдается бесплатно. Для ее оформления необходимо заполнить заявление на указанном сайте МИД РФ не позднее чем за четыре дня до предполагаемого въезда.