Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело о копировании брендом «Сытоедов» упаковки «Мираторга».

В нарушении подозревается компания «Вилон», заявляют в ведомстве.

«В соответствии с представленным «Мираторгом» социологическим исследованием, от 70 до 85% участвовавших в опросе считают упаковки «Мираторг» и «Сытоедов» похожими», — заявляет «Интерфакс» со ссылкой на источники в компании «Мираторг».

При этом 55% опрошенных думали, что это одна линейка товаров. Схожесть заключается как в элементах дизайна, так и в стиле оформления упаковок и ассоциациях.