В Ростовской области обнаружен новый очаг африканской чумы свиней. Наличие вируса показали исследования на заброшенном скотомогильнике неподалеку от хутора Ленинский в Веселовском районе. Год назад в этом же районе уже было такое заболевание. Тогда его причной могли стать межхозяйственные связи с субъектами, расположенными на территории соседних регионов.

Ранее вспышки АЧС зафиксировали в четырех субъектах РФ — Нижегородской, Псковской, Новгородской и Омской областях, напоминает RostovGazeta. Африканская чума свиней — не представляющая угрозы для человека, но опасная высококонтагиозная вирусная болезнь для животных.

В Россельхознадзоре считают, что от заболевания не защищена ни одна территория страны, поскольку перемещение свинины сложно контролировать. В прошлом году случаи АЧС были зарегистрированы в 40 регионах России, карантин объявляли в восьми.