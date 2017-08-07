Белые акулы появились в районе египетского курорта Хургада, один человек пострадал от нападения хищной рыбы.

Об этом заявили в департаменте ситуационно-кризисного центра МИД РФ.

«Активность агрессивных белых акул в районе Хургады, один человек пострадал», — цитирует сообщение ТАСС.

При этом в ведомстве и в Российском союзе туриндустрии (РСТ) не знают, есть ли на этом курорте Красного моря российские туристы. Отмечается, что организованных групп нет, но могут быть люди, отдыхающие самостоятельно.