Власти Крыма установили наивысший уровень пожарной опасности и ограничили посещение лесов туристами и жителями региона. Об этом сообщили в понедельник в МЧС по Республике Крым.

«В связи с тем что на полуострове установлен наивысший, пятый, класс пожарной опасности, в целях обеспечения пожарной безопасности, предупреждения и своевременного тушения лесных пожаров, снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами, введено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств сроком на 21 день», — говорится в сообщении ведомства.

Уровень пожарной опасности возрос после того, как в регионе установилась аномально жаркая и сухая погода.

«На ближайшие дни объявлено экстренное предупреждение о сильной жаре, максимальная температура воздуха составит +38…+40 градусов», — отметили в МЧС.

Помимо этого, в течение трех недель в крымские леса будет ограничен въезд любого транспорта за исключением специализированного.

«Для контроля за соблюдением пожарной безопасности будет организовано патрулирование горнолесных массивов. Нарушители правил пожарной безопасности в лесных массивах будут привлекаться к административной ответственности», — добавили в МЧС.

В субботу, 5 августа, стало известно о крупном лесном пожаре в районе села Громовка, его площадь составила 50 га. Ликвидировать возгорание удалось только к утру понедельника.