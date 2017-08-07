Протокол о намерениях о всестороннем сотрудничестве в вопросах строительства и восстановлении здания речного вокзала в Хабаровске подписали «Хабаровскводтранс» и компания ООО «Чжункунь цзюйлинь научно-техническая корпорация».

Речной вокзал предположительно расположится на набережной Амура в районе причалов 1 и 2. Планируется, что на территории удастся разместить парковку для автомобилей, ресторан, кафе, магазин беспошлинной торговли. Как сообщает «Хабаровский край сегодня», также планируются гостиница, новые залы для ожидания, зона паспортного и таможенного контроля. Кроме того, в здании вокзала появятся конференц-зал и офисы туркомпаний и федеральных контрольных органов.

По словам руководителя «Хабаровскводтранса» Сергея Тивикова, через неделю должна состояться встреча для обсуждения эскизного проекта, вложений и сроков реализации. Обсуждение коснется стоимости проекта, а также принципа его реконструкции — будет ли это совершенно другое здание, здание на другом участке или будет произведен ремонт старого здания вокзала.