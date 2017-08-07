Росалкогольрегулирование обнаружило в Саратове крупное нелегальное производство алкоголя. Об этом сообщает «Интерфакс».

При поддержке силовых структур ведомство предотвратило реализацию около 1 млн бутылок подпольной продукции.

Как сообщается, в ходе проверки на ООО «Первый Волжский вино-водочный комбинат» были обнаружены семь автоматических линий розлива, при этом действующие лицензии были только на пять линий.

Также были найдены более 3 тыс. бутылок водки с поддельными федеральными маркировками, еще 7 тыс. коробок с этикетками и бутылками для розлива алкоголя были обнаружены в складских помещениях.

Однако самая крупная партия нелегального производства была найдена в другом районе города. При проверке помещений на ул. Маркина обнаружено около 1 млн бутылок алкоголя различных видов и наименований, в том числе производства ООО «Первый Волжский винно-водочный комбинат». Законность производства продукции подтверждена не была.

Вся обнаруженная продукция и основное технологическое оборудование арестованы.

Проверки проводились при поддержке сотрудников Первого отдела Управления "К" СЭБ ФСБ России, а также УФСБ России по Саратовской области.

Ранее в Московской области были обнаружены более 130 тыс. бутылок нелегального пива и пивных напитков.