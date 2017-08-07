Большая часть поправок Министерства финансов РФ к закону об ОСАГО разработана в пользу автовладельцев, поэтому страховые компании могут возражать против этих нововведений, сказал «Известиям» председатель Московского областного отделения общественного движения «Комитет по защите прав автомобилистов» Алексей Дозоров.

Ранее сообщалось, что российский Минфин подготовило проект поправок к закону об ОСАГО. Компании смогут устанавливать понижающие коэффициенты, зависящие в том числе и от манеры вождения. Стиль езды будут определять с помощью устанавливаемых страховщиком на автомобиль клиента специальных устройств.

Предлагается отменить коэффициент мощности и территориальный коэффициент, не учитывать их при расчете стоимости страховки. Вместо них предлагается ввести коэффициент нарушения ПДД, учитывающий превышение скорости более чем на 60 км/ч, выезд на встречную полосу, проезд на красный свет и т.д.

«Предложения об исключении тарифов коэффициентов территориальных и зависящих от мощности двигателя — однозначно за, потому что никакой корреляции между частотой и тяжестью, частотой и местом регистрации собственника автомобиля вообще нет. Автомобиль может эксплуатироваться в любых регионах и привязываться к регистрации собственника, как сейчас это происходит, смысла нет», — отметил Алексей Дозоров.

По мнению эксперта, то же самое и с мощностью автомобиля: никакой связи между ней и плохим вождением, нарушением правил ПДД, высокой стоимостью нанесенных повреждений тоже нет. Так что исключение этих коэффициентов можно только приветствовать, считает Дозоров.

Согласно поправкам, страховые компании смогут самостоятельно устанавливать ставку тарифа внутри базовых значений, которые утверждает Центробанк. Страховщики смогут определять конкретное значение тарифа, исходя из характеристик автомобиля и целей его использования.

«У нас сейчас так и есть — базовая ставка в разных страховых компаниях отличается и это правильно: если одна компания надежная и является сама по себе привлекательной для автомобилистов, она может поставить коэффициент повыше», — пояснил Дозоров.

По его словам, речь в данном случае идет о здоровой конкуренции, при которой пользователь сам может выбирать.

«Эти предложения Минфина больше в пользу автовладельцев, и я думаю, что страховые компании будут возражать против большинства из этих поправок, но будут за поправки, вводящие повышающий коэффициент для водителей, которые имеют грубые нарушения ПДД», — добавил эксперт.

Однако важно помнить, что большинство нарушений скорости фиксируются в автоматическом режиме и штраф получает собственник автомобиля, а воспользоваться автомобилем может кто угодно, напомнил Алексей Дозоров.

«Я приверженец страхования без ограничения допущенных к управлению водителей. Ситуации бывают разные, и автомобилем в любой момент может воспользоваться кто-то другой», — отметил эксперт.