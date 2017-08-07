В Удмуртии ищут подрядчика для уничтожения плавучего острова на Ижевском пруду. Работы собираются проводить осенью, начальная стоимость составляет 490 тыс. рублей. Торги начнутся в ближайшее время. Предположительно, уничтожать остров будет экскаватор. Его собираются доставить к месту работ на понтоне.

30 мая в акватории пруда появился плавучий остров, который отделился от берега в верховьях водохранилища. Спасатели приняли решение разделить его на две части, чтобы убрать, но не смогли перерубить крепких корней растений, составляющих основу острова.

Тогда было принято решение отбуксировать его в район шлакоотвала, сообщает ИА «Сусанин». Однако транспортировка не удалась, остров застрял на мелководье. Из-за низкого уровня воды сразу избавиться от него не удалось. Власти опасаются, что паводок может приподнять участок и тот снова отправится в плавание к плотине. Местные жители с удовольствием обсуждают ситуацию, многие предлагают сохранить остров, дать ему имя и даже начать праздновать его день рождения.