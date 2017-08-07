Один из вероятных организаторов терактов в Париже в 2015 году и в Брюсселе в прошлом году, Тарек Джадаун, известный также как Абу Хамза аль-Бельджики, ликвидирован в Ираке. Об этом сообщил в понедельник телеканал RTL-TVI.

Мужчина был известен, по данным телеканала, среди террористов бельгийской ячейки запрещенной в России организации ИГ («Исламское государство»).

Тарек Джадаун был убит в ходе боев отрядов ИГ и иракской армии в Мосуле, передает РЕН ТВ.

Отметим, информация о гибели Джадауна, основанная на данных источников в рядах ИГ, появлялась в СМИ за последние три года уже несколько раз. Однако она каждый раз опровергалась появлениями самого боевика в пропагандистских видеороликах террористической организации.