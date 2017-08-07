Роспотребнадзор направил запрос в министерство здравоохранения Турции, чтобы проверить сообщения о случаях заболевания энтеровирусной инфекцией на турецких курортах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Роспотребнадзором на прошлой неделе направлен официальный запрос в органы здравоохранения Турецкой Республики о количестве случаев заболевания, местах распространения и принимаемых мерах. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что в Турции растет количество российских туристов, заразившихся вирусом Коксами. Власти пока не объявляют об эпидемии.