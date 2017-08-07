В Курской области ветеринарные службы усилили контроль за ввозом продуктов через пункты пропуска. Проверяют не только грузовой транспорт, но также багаж и ручную кладь приезжих. Решение об усилении мер было принято специальной региональной комиссией по предупреждению распространения и ликвидации очагов заразных болезней животных. Причина — вспышка сибирской язвы в Сумской области Украины.

Всем главам муниципальных образований разосланы письма о принятии оперативных мер по недопущению появления сибирской язвы на территории региона. Кроме того, проводится вакцинация животных. Как сообщает «Курская правда», с начала года уже привито около 92 тыс. голов крупного рогатого скота, почти 65 тыс. голов мелкого и более 7 тыс. лошадей.

Напомним, в конце июня в селе Мирополье Краснопольского района Сумской области обнаружили сибирскую язву в трупах овец — их нашли местные жители вблизи реки. Животных упаковали в пластиковые мешки и присыпали землей. В селе был введен карантин.