Ростехнадзор проведет проверку рудников «Алросы»
Ростехнадзор планирует провести в сентябре масштабную проверку компании «Алроса», в том числе четырех ее рудников. Об этом заявил глава ведомства Алексей Алешин, пишут «РИА Новости».
«В период с 4 по 29 сентября 2017 года Ростехнадзор проведет масштабную проверку АК ПАО «Алроса». Специалисты обследуют пять опасных производственных объектов, четыре из которых — чрезвычайно высокого класса опасности», — сказал он.
В список объектов вошли рудники «Мир» и «Интернациональный» Мирнинского ГОКа, рудник «Удачный» и склад взрывчатых материалов Удачнинского ГОКа, а также рудник «Айхал» Айхальского ГОКа.
Напомним, 4 августа на руднике «Мир» произошел прорыв воды. В тот момент в шахте находился 151 человек, 143 человека были подняты на поверхность. Поиски восьмерых горняков продолжаются.
В Ростехнадзоре сообщили, что в настоящий момент расследуются обстоятельства ЧП.