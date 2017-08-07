Российские туристы прерывают отдых в Турции из-за эпидемии вируса Коксаки. Однако Турция не спешит официально признавать факт эпидемии опасного заболевания. Об этом в понедельник сообщает РЕН ТВ.

Многие российские семьи досрочно прерывают свой отпуск в Турции из-за вируса Коксаки, который поражает и детей, и взрослых. Есть сотни свидетельств от возмущенных туристов об эпидемии этого вируса на курортах Кемера, Белека, Сиде и других городов.

При этом власти Турции предпочитают этого не замечать. Ведь в том случае, если будет объявлена эпидемия в конкретном отеле, его постояльцы будут вправе требовать деньги за путевки назад.

Вирус Коксаки крайне заразный: он передается даже воздушно-капельным путем и выживает в бассейнах и в море. Он вызывает сильную сыпь по всему телу, приводит к болям в легких, дает осложнения на сердце, может спровоцировать асептический менингит. Вакцины от вируса в настоящее время не существует.