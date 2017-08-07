Миллиардер Роман Абрамович и сооснователь Музея современного искусства «Гараж» Дарья Жукова решили расстаться спустя 10 лет совместной жизни
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Абрамович и Жукова познакомились в 2005 году на футбольном матче в Барселоне. На фото: пара на трибуне стадиона «Рамат-Ган» во время футбольного матча отборочного этапа чемпионата Европы-2008 между национальными сборными России и Израиля
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Дарья Жукова стала третьей женой миллиардера
Фото: Getty Images/Craig Mercer
У Романа и Дарьи есть двое детей — семилетний сын Аарон Александр и четырехлетняя дочь Лея. На фото: Абрамович с сыном на футбольном матче в Лондоне в 2015 году
Фото: Getty Images/Team Boyko
Абрамович и Жукова заявили, что намерены совместно воспитывать детей
Фото: Global Look Press/Owen Humphreys
Пара также отметила, что готова и дальше продолжать работу в качестве сооснователей Музея современного искусства «Гараж» в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге
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