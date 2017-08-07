Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по Псковской области совместно с региональным Управлением ФСБ РФ пресекли деятельность группы, которая осуществляла незаконное культивирование наркосодержащих растений конопли на территории Печорского района. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону.

Установлено, что подозреваемые засеяли семенами наркотического растения несколько участков, расположенных вдали от территорий, посещаемых местными жителями. Для сбора «наркоурожая» фигуранты дела специально приобрели автомобиль. Отмечается, что предполагаемые организаторы наркобизнеса были задержаны при сборе части урожая. В рамках оперативно-разыскных мероприятий представители ведомств изъяли более 200 кг конопли. По приблизительным подсчетам, из указанной массы планировалось изготовить порядка 40 кг наркотического средства — марихуаны.

Как передает «Псковская лента новостей», один из задержанных — незаконно находящийся на территории РФ иностранец, второй задержанный также не является местным жителем. Подозреваемые планировали сбывать изготовленные наркотические вещества на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

По данному факту в отношении задержанных возбуждено несколько уголовных дел, фигуранты дела помещены под стражу. Задержанным может грозить наказание на срок до 20 лет лишения свободы.