На бывшего игрока «Зенита» Панова напали фанаты клуба
Перед игрой петербуржского клуба со «Спартаком» (матч 4-го тура чемпионата России, закончившийся со счетом 5:1) на бывшего нападающего «Зенита» Александра Панова напали болельщики его команды.
Небольшая потасовка произошла у стадиона «Санкт-Петербург» накануне в воскресенье. Фанаты увидели спортсмена, одетого в красно-белое, и стали кидать в него монетами, выкрикивать оскорбления. Экс-нападающий «Зенита» на действия фанатов не отвечал, пишет «Спорт-Экспресс».
В день матча Панов прогулялся по Санкт-Петербургу в атрибутике «Спартака».