Власти подмосковного Зарайска разрабатывают новый туристический маршрут. Он будет пролегать по центральным улицам городка.

По словам главы округа Олега Сынкова, экскурсии будут начинаться от Зарайского кремля и одноименного музея, поскольку эти места являются самыми посещаемыми в городе.

Еще одной точкой притяжения для туристов является водонапорная башня. И она тоже будет учтена в новом маршруте, сообщает «Подмосковье сегодня».

Предполагается, что экскурсии будут проводиться в том числе и на английском языке. А в будущем, возможно, на французском и немецком.