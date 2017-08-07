Серьезное ДТП произошло на пересечении Калужского и Киевского шоссе в «новой Москве» днем в понедельник, 7 августа. В аварии по предварительным данным, пострадали три человека. С места происшествия двух раненых эвакуирует

Санитарный вертолет Московского авиационного центра, пострадавших доставят в НИИ имени Склифосовского.

По данным телеканала «360», сопровождают пострадавших врачи МАЦ и Научно-практического центра экстренной медицинской помощи. Третьему пострадавшему помощь оказывается на месте ДТП, где работают сотрудники ДПС, медики «скорой» и сотрудники МЧС. Причина и виновник аварии выясняются, проводится расследование.