Вердикт по делу граждан России вынес в понедельник окружной суд Белостока, подсудимые утверждали, что являются чеченцами. Всего обвиняемых было четверо, один в ходе рассмотрения уголовного дела был оправдан.

Троих россиян приговорили к двум годам и месяцу заключения. Суд счел их причастными к деятельности запрещенной в России группировки «Исламское государство» и сбору средств на финансирование терроризма, сообщили польские СМИ.

Фигурантов задержали два года назад сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши.