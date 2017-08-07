Жительница финского города Оулу получила электронное письмо с информацией о визите в страну президента России Владимира Путина, предназначенное для внутреннего пользования местной полиции.

По сведениям газеты Iltalehti, в послании содержались конфиденциальные данные о времени прибытия вертолета Владимира Путина и график передвижения президента Саули Ниинистё.

По словам представителя полиции Восточной Финляндии Арто Тюнккюнена, в системе сохраняются все электронные адреса, на которые когда-либо отправлялись сообщения в программе электронной почты Outlook. В данном случае не заметили, что послание отправили в том числе и гражданскому лицу.

Однако полицейский утверждает, что безопасности главы России это не угрожало, пишут «Дни.Ру». Тем не менее по поводу инцидента будет представлен рапорт, добавил сотрудник полиции.

«Письмо поступило на электронную почту гражданскому лицу в девять часов вечера, к тому времени прошло около девяти часов с момента приземления вертолета российского президента. То есть безопасности Владимира Путина ничего не угрожало: в тот момент президенты уже слушали оперу», — цитирует Тюнккюнена ТАСС.

Напомним, Владимир Путин посетил Финляндию 27 июля по приглашению президента страны Саули Ниинистё. Главы государств обсудили в ходе переговоров вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и природоохранной сферах. Путин и Ниинистё также обменялись мнениями по международной и региональной проблематике.

Президенты посетили международный оперный фестиваль с участием артистов Большого театра.