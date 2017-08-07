Власти Новгородской области намерены заняться развитием молочного кластера по принципу наработок развития молочного животноводства в Воронежской области. Соответствующее решение было принято по итогам визита делегации из Великого Новгорода в Воронеж в начале текущего месяца.

Как сообщает ИА «Абирег», представители делегации осмотрели сельхозпредприятия Аннинского района, а также главную производственную площадку компании «Молвест» — крупнейшего в РФ производителя молока и молочной продукции.

По словам вице-губернатора Новгородской области Тимовея Гусева, модель развития воронежской компании является наиболее универсальной и жизнеспособной для распространения в других регионах России.

«Конечно, с таким размахом, как здесь, не получится по объективным причинам. У нас нет столько земли. У нас другая климатическая зона. Но мы можем создать молочный кластер, который будет хотя бы наши потребности по молоку закрывать», — подчеркнул Гусев.

На сегодняшний день Новгородская область занимает 52-е место в России по производству сельскохозяйственной продукции. Предполагается, что благодаря строительству в регионе молочного кластера удастся компенсировать разрыв показателей.

Ожидается, что будущее предприятие будет состоять из трех секторов: научного, производственного и рыночного. По словам Гусева, это позволит региону выйти к 2021 году на поголовье в 32 тыс. животных, а к 2025 году в два раза увеличить производство молока.