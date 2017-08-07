Убийство гендиректора океанариума Андрея Чернова на западе Москвы не попало в объективы камер видеонаблюдения, сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

По его словам, это преступление могло быть тщательно спланировано.

«Убийство Чернова произошло под Крылатским мостом. Это место не просматривается видеокамерами», — приводит «РИА Новости» сообщение источника.

Кроме того, рядом с телом жертвы нападения были обнаружены четыре пули калибра 7,62 мм. Предположительно, Андрея Чернова убили из пистолета ТТ.

Тело директора «Океанариума» с шестью огнестрельными ранениями было обнаружено в пятницу на территории района Филевский парк в Москве.