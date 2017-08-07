Участок автодороги Биробиджан–Кукан в Хабаровском крае оказался размыт из-за резкого подъема уровня воды. Организованы работы по отсыпке полотна.

5 августа в результате резкого подъема вод в болотной местности на правом берегу реки Урми на нескольких участках размыло дорогу Биробиджан–Кукан–Догордон. Как сообщает ИА EAOMedia, восстановлением дорожного полотна сразу занялись 11 человек, с привлечением четырех единиц техники.

Сейчас аварийные бригады продолжают ликвидацию последствий размыва. Населенные пункты, в которые из-за аварии затруднен доступ автотранспорта, имеют достаточный запас продуктов и медикаментов. Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры личной безопасности.