Телеведущий «Первого канала» Андрей Малахов опубликовал на своей странице в Twitter фотографию анкеты, заполненной им при заселении в отель. При указании профессии Малахов написал «блогер» и «ютьюбер».

Информация об уходе телеведущего с «Первого канала» появилась в СМИ на минувшей неделе. По данным портала Starhit.ru (Андрей Малахов — главный редактор журнала «СтарХит»), в семье телеведущего скоро родится первенец. По данным источников «РИА Новости», журналист хотел уйти в декретный отпуск, однако был поставлен перед выбором: работать в компании или уделить время семье. В результате Малахов предпочел оставить работу на «Первом канале» и написать заявление об увольнении.