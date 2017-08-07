Футболист Александр Кержаков, объявивший в июле о завершении карьеры, попрощался с болельщиками перед игрой «Зенит»–«Спартак» в воскресенье, 6 августа.

Перед матчем на стадионе «Санкт–Петербург» экс-нападающий «Зенита» поблагодарил своих партнеров по команде и болельщиков за поддержку.

«Только благодаря вам и своим партнерам я стал футболистом. Благодаря вашей поддержке каждый год, играл я или не играл, всегда ощущал, что нужен команде и болельщикам. Поверьте, я старался платить вам той же монетой. Спасибо вам большое. В завершение хочу сказать, что я буду ходить на все матчи. И если не будет такой поддержки, как сегодня, я буду очень расстроен. Я вас очень сильно люблю. «Зенит» — чемпион!» — заявил Кержаков.

В ответ болельщики ответили ему скандированием его имени и развернули баннер с изображением футболиста и надписью: «Спасибо, легенда!».

Форвард Александр Кержаков дебютировал в составе «Зенита» 10 марта 2001 года. За петербургский клуб футболист провел 386 матчей и забил 163 мяча. Трижды становился чемпионом России и помог завоевать «Зениту» Кубок и два Суперкубка страны. В июле 2017 года нападающий завершил игровую карьеру и приступил к работе в клубе в качестве координатора команд Академии.