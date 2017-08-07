Две серьезные аварии на объектах электроснабжения произошли в Краснодаре в минувшие выходные в результате сильной жары на территории края. Из-за выгорания силового кабеля без света оставались жители микрорайона Фестивальный. В настоящее время все последствия аварии ликвидированы.

5 августа в районе 12:00 на пересечении улицы имени Атарбекова и улицы имени Ковалева произошло выгорание кабеля, что привело к отключению электроснабжения. 6 августа в 9:40 по той же причине произошло отключение одного из фидеров на подстанции «Тургеневская». Как сообщает ИА KrasnodarMedia, без света остались около 2,5 тыс. местных жителей, а также два социальных объекта.

Восстановить электроснабжение удалось к 14:00 6 августа. Аварийно-ремонтные бригады оперативно выявили место повреждение и устранили причины аварии.