Задержан второй подозреваемый в убийстве борца-чемпиона Юрия Власко на побережье Байкала.

Об этом заявило региональное управление Следственного комитета.

Убийство совершили два ранее судимых жителя Улан-Удэ, 29 и 33 лет, говорится на сайте ведомства.

Напомним, что Власко привез на побережье Байкала своих друзей, чтобы показать им природу. Позже у спортсменов возникла ссора с местными жителями, которая переросла в массовую драку. Власко ударили ножом в грудь и нанесли не менее семи ударов железной арматурой по голове, отчего тот скончался на месте.

СК Республики Бурятии продолжает расследование уголовного дела.