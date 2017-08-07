На гастрономическом фестивале «Вкусная Казань» съели 12 т еды. Он продолжался в столице Татарстана в течение трех дней. Мероприятие посетили 45 тыс. человек. Именно столько гостей было зарегистрировано при прохождении металлодетекторов, установленных для обеспечения безопасности.

Как сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на МБУ «Комитет содействия развитию туризма Казани», во время праздника его посетители съели 2,5 тыс. кыстыбургеров и выпили более 7 тыс. л татарского чая.

Для пришедших на «Вкусную Казань» организовали около 30 мастер-классов. Их проводили представители 90 ведущих кафе и ресторанов Казани, фермеры, а также кулинары, приехавшие на праздник из Нижнего Новгорода, Челябинска, Самары и других российских городов.