В Уссурийске из окна третьего этажа пятиэтажного дома по улице Чичерина выпал четырехлетний ребенок. В данный момент мальчик находится в реанимации.

По данным сотрудников полиции, мать пострадавшего ненадолго вышла в соседнюю комнату. Оставшийся без надзора ребенок по дивану забрался на подоконник и открыл окно. Москитная сетка не выдержала его веса, и мальчик упал. Как сообщает ИА PrimaMedia, медицинскую помощь и полицию вызвали прохожие, которые сразу обнаружили пострадавшего.

Врачи скорой медицинской помощи доставили ребенка в городскую больницу, где того поместил в реанимацию с различными травмами. Семья, в которой проживал мальчик, характеризуется положительно, на учете в органах внутренних дел никогда не состояла. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту несчастного случая.