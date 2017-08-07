Более половины жителей Великобритании не одобряют усилия властей страны в переговорах по Brexit, свидетельствуют итоги опроса компании по исследованию общественного мнения ORB.

Такого мнения придерживается 61% опрошенных, поддерживает политику премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в вопросе выхода страны из состава Евросоюза только 39% респондентов. Всего в исследовании участвовали 2076 человек.

Напомним, 23 июня 2016 года 52% подданных Великобритании поддержали инициативу выхода королевства из состава Евросоюза. Стороны обязаны согласовать условия этой процедуры не позднее конца марта 2019 года.