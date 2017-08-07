Демократическая партия США, пытаясь ослабить президента-республиканца Дональда Трампа, подорвала возможность восстановления отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

Он отметил, что инициаторами антироссийской истерии в США стали демократы.

«Именно из недр Демократической партии, чей кандидат (Хилари Клинтон) проиграл на президентских выборах, был выпущен «антироссийский джинн». Это призрак погони за внешним врагом, который и породил те эффекты, что мы имеем сейчас в виде нового закона, параноидальной <…> волны обвинений России во всех смертельных грехах», — отметил дипломат.

Также Рябков подчеркнул, что наладить отношения двух стран вряд ли удастся в ближайшие годы.

«Демократы, используя отношения с Россией как кувалду, которой они хотели разбить президентство Трампа, подорвали на долгий период выстраивание более разумных отношений», — сказал замминистра.

При этом Рябков отметил, что, кто бы ни возглавлял США в настоящий момент, разумную политику в отношении РФ выстраивать ему было бы сложно.

«Кто бы ни был президентом США по состоянию на август 2017 года, он или она (Хилари Клинтон) в условиях нынешнего закона, принятого конгрессом и сенатом, будет чувствовать себя крайне связанным с точки зрения проведения разумной политики в отношении России», — заключил Рябков.

Ранее заместитель министра иностранных дел отмечал, что Россия со своей стороны продолжит поиск форм диалога.