Вероятный автор песни «Ой, мороз, мороз» Мария Уварова умерла в Воронеже на 94-м году жизни. Об этом сообщили в Липецком областном центре культуры.

Уварова являлась солисткой Воронежского хора, в также вместе с супругом Александром создала в Липецке народный ансамбль русской песни «Россиянка», сообщает НТВ.Ru.

Мария Уварова также сама заявляла о том, что авторство песни «Ой, мороз, мороз» принадлежит ей. По ее словам, на написала ее в 1954 году и записала на пластинку, однако не зарегистрировала свое авторство. Как рассказал Алексей Овчинников, заведующий отделом региональной культуры Липецкого областного краеведческого музея, Уварова даже посвятила этой песне книгу, пишет ТАСС.

Песня «Ой, мороз, мороз», которая стала популярна после того, как прозвучала в фильме «Хозяин тайги» в 1968 году в исполнении Валерия Золотухина, не встречается ни в одном из сборников народных песен. Авторство песни до сих пор не установлено из-за отсутствия доказательств.