Две 14-летние девочки были спасены на Силикатном пруду в Орле. Это произошло благодаря местному жителю, который вовремя заметил тонувших.

ЧП произошло в минувшую субботу, 3 августа, в районе не оборудованного для купания пляжа. Житель Орла, отдыхавший на берегу, первым заметил, что с подростками происходит неладное.

Он позвал спасателей, дежуривших поблизости, а сам ринулся в воду. Мужчине самостоятельно удалось вытащить на берег одну девочку, а второй на помощь пришли спасатели, сообщает InfoOrel.ru.

Подростки не пострадали. Их спаситель отказался сообщать свою фамилию. Известно лишь его имя — Владимир.