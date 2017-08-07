Три человека погибли во время стрельбы на пляже в Мексике. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел в понедельник, 7 августа, в муниципалитете Лос-Кабос в мексиканском штате Нижняя Калифорния. Неизвестный мужчина открыл огонь по группе людей на популярном пляже Ла Пальмилья, сообщает RT. В момент нападения на пляже находились мексиканцы, а также иностранные туристы. Полиция провела эвакуацию всех отдыхающих на пляже. Три человека получили ранения и скончались от полученных травм.

Мотивы преступника в настоящее время неизвестны.