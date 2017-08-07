Порядка 200 ДТП произошло в Псковской области за семь месяцев в 2017 году из-за неудовлетворительного состояния дорожного полотна. В большинстве случаев причиной аварий стало наличие ям и дефектов дорожного покрытия, сообщил заместитель начальника УГИБДД по региону Юрий Шестаков.

По его словам, на количестве дорожных происшествий сказалось и состояние разметки. По факту ненормативного содержания дорог за указанный период было возбуждено 210 административных дел, передает Псковское агентство информации.

Напомним, ранее активисты «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) в Псковской области выявили около 150 проблемных участков, требующих срочного ремонта. На карте «убитых» дорог общественники отметили 228 улиц, в областном центре — 150 улиц из 531 имеющейся. С февраля текущего года Псковская область занимает лидирующие позиции на карте «убитых» дорог.