Двое россиян, арестованных в Гамбурге в связи с уличными беспорядками в ходе саммита «большой двадцатки», остаются в заключении, в их отношении продолжается расследование. Об этом сообщили в прокуратуре города.

«Оба гражданина РФ находятся в предварительном заключении. Подозреваемым предоставлены адвокаты. В обоих случаях следствие продолжается», — приводит «РИА Новости» слова представителя прокуратуры.

Ранее сообщалось, что во время уличных столкновений в ходе саммита G20 были арестованы двое россиян 20 и 30 лет. Им предъявлены обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений и сопротивлении сотрудникам полиции.

Саммит «большой двадцатки» проходил в Гамбурге 7–8 июля. В акциях против его проведения приняли участие несколько тысяч человек. Некоторые протестующие устроили беспорядки: поджигали машины, бросали камни и бутылки в полицейских, громили витрины магазинов. В ходе столкновений с хулиганами пострадали 476 сотрудников правоохранительных органов, несколько десятков нарушителей были задержаны.