Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что не верит в самостоятельность сегодняшней Европы, комментируя возможность разногласий в вопросе антироссийских санкций. Об этом пишет «РИА Новости».

«Я не верю по большому счету в самостоятельность нынешней Европы как игрока, особенно на российском направлении. К сожалению, они там тоже за последние годы наворочали столько всего и создали такой балласт в отношениях с нашей страной, что им от него будет сложно отказаться», — сказал он в интервью журналу «Международная жизнь».

Напомним, 2 августа президент США Дональд Трамп подписал новый закон об ужесточении санкций против России, который был принят большинством проголосовавших в американском конгрессе и сенате. Согласно законопроекту, также вводятся ограничительные меры в отношении Ирана и КНДР. При этом действие закона фактически лишает президента возможности самому отменить антироссийские санкции.