Следователи организовали доследственную проверку по факту гибели несовершеннолетнего ребенка в пруду в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По информации ведомства, трагедия произошла 4 августа текущего года в Ардатовском районе. По предварительным данным, двое детей восьми и десяти лет переходили вброд Нижний пруд в селе Круглове. На середине пути шедший спереди старший брат обернулся и не увидел младшего. Ребенок позвал на помощь местных жителей, которые извлекли из водоема тело погибшего мальчика. При осмотре тела погибшего видимых телесных повреждений обнаружено не было. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В ближайшее время следователям предстоит выяснить, почему несовершеннолетние дети находились на водном объекте без сопровождения взрослых, уточняет НИА «Нижний Новгород».