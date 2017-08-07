Россия активизирует работу по сокращению зависимости от доллара и американских платежных систем из-за новых санкций США.

Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы, конечно, активизируем работу, связанную с импортозамещением, сокращением… зависимости от американских платежных систем, от доллара как расчетной валюты», — цитирует его «РИА Новости».

Он добавил, что этот вопрос стал насущной необходимостью.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом закон, согласно которому усиливаются санкции в отношении России в банковском и нефтегазовом секторах.