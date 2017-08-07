Режим чрезвычайной ситуации введен в Приморском крае из-за подтопления домов в результате ливневых дождей. О введении режима объявил глава МЧС РФ Владимир Пучков на селекторном совещании в понедельник.

«Мы вводим режим ЧС на территории Приморского края. Я прошу Национальный центр управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) взять на контроль восстановление движения на железной дороге и доведение всей необходимой информации о задержках поездов по всей линии до всех жителей РФ», — подчеркнул министр. Его цитирует ТАСС.

Кроме того, Владимир Пучков призвал проконтролировать работы по обеспечению транспортной доступности и энергоснабжения в регионе.

По данным ведомства, в результате ливневых дождей в четырех краевых муниципальных образованиях выпало до 249 мм осадков, в результате были подтоплены более 1436 домов.