Глава Башкирии Рустэм Хамитов потребовал установить пожарные датчики во всех частных домах республики, в которых проживают несовершеннолетние. Об этом глава региона заявил в понедельник в ходе поездки в Бирский район, где ранее пожар унес жизни девяти человек.

Инцидент произошел в 00:24 мск 7 августа в одном из жилых домов в деревне Угузево. Пожарным удалось спасти трех человек, еще девять, в том числе пятеро детей, погибли.

«Необходимо установить датчики оповещения о пожарах во всех без исключения домах, где есть дети», — цитирует ТАСС Рустэма Хамитова. Он отметил, что, по одной из версий произошедшего, возгорание возникло из-за курения главы семейства.

Отмечается, что проверка состояния электропроводки в доме проводилась за неделю до трагедии и по ее итогам не было выявлено никаких рисков.