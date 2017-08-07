Танкисты из России занимают первое место по итогам индивидуальной гонки в конкурсе «Танковый биатлон». Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

«Команда Российской Федерации, выступающая на «Танковом биатлоне» на АрМИ-2017, заняла первое место в рейтинге команд, составленном по итогам этапа «Индивидуальная гонка», — заявил представитель судейской комиссии.

Армейские международные игры – 2017 проходят с 29 июля по 12 августа.