Глава польского МИДа Витольд Ващиковский заявил, что Варшава не станет заботиться о судьбе памятников, увековечивающих Красную армию. Как он заявил «РИА Новости», монументы были установлены в коммунистической Польской Народной Республике и не охраняются ни международным правом, ни соглашениями между Россией и Польшей.

Решать судьбу памятников — всего их в Польше около 230 — будут местные власти, сказал Ващиковский. Если муниципалитеты решат оставить памятники, то так и будет, а если будет постановлено демонтировать их — монументы будут снесены, добавил он.

В июле президент Польши Анджей Дуда подписал указ о поправках в закон о декоммунизации, в октябре документ вступит в силу.