Геологи Новосибирского государственного университета (НГУ) в рамках арктической экспедиции на Земле Франца-Иосифа взяли 125 образцов для палеомагнитных исследований и девять проб для определения абсолютного возраста.

По мнению ученых, Земля Франца-Иосифа представляет собой огромную древнюю горячую точку, наподобие Исландии. На архипелаге функционировала своеобразная система вулканов, которая в прошлом сформировала огромные поля, залитые лавой. Принято считать, что извержения произошли около 130 млн лет назад за небольшой промежуток времени.

По словам главного научного сотрудника Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН Дмитрия Метелкина, эксперты намерены выяснить, существовал ли другой магматический эпизод 190 млн лет назад. Помимо этого, специалисты рассчитывают с помощью палеомагнитных методов определить местоположение блока земной коры в то время.

«Возможно, в вулканической истории Земли Франца-Иосифа было не одно, а как минимум два крупных события, разнесенных во времени: 190 млн и 130 млн лет назад. Данные пока предварительны, но с геологической точки зрения сенсационны», — приводит слова Метелкина портал vn.ru.

Он добавил, что специалисты намерены исследовать материал в течение года.

Напомним, ранее морская вода в районе арктического архипелага Земля Франца-Иосифа была признана эталонно чистой. Ученые пришли к такому выводу, изучив гидрохимические свойства воды.