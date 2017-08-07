Жители Уссурийска не могут вернуться домой с баз отдыха в Славянке из-за тяжелых погодных условий. Дороги в районе размыты, а билеты на паром распроданы.

В непростой ситуации оказались отдыхающие на базах в Славянке жители Уссурийска. В данный момент они остались без денег и жилья, но не могут вернуться домой из-за надвигающегося шторма. Автомобили не могут проехать и разворачиваются обратно. Как сообщает ИА UssurMedia, даже если удастся достать билет на паром, то его могут просто отменить в связи с штормовым предупреждением.

Сейчас жители через знакомых с помощью социальных сетей ищут места для ночлега. Многие не могут вернуться в подтопленные дома. В Приморье решил экстренно вернуться из рабочей поездки в Якутию губернатор края Владимир Миклушевский. По имеющейся информации, от сильных осадков пострадали четыре муниципалитета.