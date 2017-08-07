Министерство финансов РФ подготовило проект поправок к закону об ОСАГО, которые защищают интересы автовладельцев. Во время переходного периода ведомство предлагает дать право страховщикам только снижать, а не повышать тарифы.

Инициатива Минфина стала реакцией на опасения владельцев автомобилей, что либерализация цен приведет к повышению стоимости полисов ОСАГО, пишет «Коммерсант».

Страховые компании смогут согласно документу самостоятельно устанавливать ставку тарифа внутри базовых значений, которые утверждает Центробанк. Страховщики смогут определять конкретное значение тарифа, исходя из характеристик автомобиля и целей его использования.

Компании смогут устанавливать понижающие коэффициенты, зависящие в том числе и от манеры вождения. Стиль езды будут определять с помощью устанавливаемых страховщиком на автомобиль клиента специальных устройств.

Ведомство предлагает упразднить коэффициент мощности и территориальный коэффициент и при расчете стоимости страховки не учитывать их. Вместо них предлагается ввести коэффициент нарушения ПДД, который будет учитывать превышение скорости более чем на 60 км/ч, выезд на встречную полосу, проезд на красный свет и другие, пишет телеканал «Звезда».

При этом максимальный размер страховой премии, согласно поправкам, не сможет превышать более чем в три раза значение базовой тарифной ставки.

Финансовое ведомство поддерживает идею выпуска трех видов полисов с лимитами выплат до 2 млн рублей по вреду жизни, здоровью и имуществу. Договоры об оказании страховых услуг будет разрешено заключать на срок, превышающий один год. При этом навязывать клиенту один определенный вариант договора страховая компания не сможет.

Изменения в закон об ОСАГО внесли в апреле текущего года. В ряде случаев страховые компании получили право отправлять автомобиль на ремонт в автосервис, вместо того чтобы выплачивать за причиненный ущерб денежную компенсацию.